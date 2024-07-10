خبير عسكري: نصف إسرائيل تريد إنهاء الحرب في غزة

قال اللواء محمد عبدالمنعم الخبير العسكري والاستراتيجي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، إن الجانب الإسرائيلي غير تكتيكاته العسكرية منذ شهر أو أكثر.

وأشار خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، إلى أن إسرائيل بدأت في إجراء عمليات النزوح من الشمال للجنوب والعكس، وهذا أمر ممنهج.

ونوه أنه لا يخفى على أحد وجود انقسام في الحكومة الإسرائيلية والشعب، على موضوع الحرب على غزة، فنجد أن أكثر من 50% يؤيد تسليم المختطفين وإنهاء الحرب، على الجانب الآخر المتطرفين يريدون استمرار الحرب.

وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى وجود خلاف في تشكيل الحكومة، فهناك جزء يؤيد استمرار نتنياهو وجزءً آخر معترض.