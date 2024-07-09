متحدث «الكهرباء» لـ قصواء الخلالي: وقف تخفيف الأحمال يؤكد وفاء الحكومة بوعودها

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه تأكيدا لوعود رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بوقف تخفيف الأحمال من الأسبوع الثالث لشهر يوليو، كان اليوم وقف تخفيف الأحمال بشكل مؤقت كنوع من إجراء تجارب على الأرض.

وقف تخفيف الأحمال يكون ما بين ساعة إلى ساعتين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن وقف تخفيف الأحمال يؤكد وفاء الحكومة بوعودها، لافتًا إلى أن وقف تخفيف الاحمال يكون ما بين ساعة إلى ساعتين ويبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السابعة في أنحاء الجمهورية.

انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة يكون ناتج أعطال

واختتم: «من الوارد جدًا حدوث أعطال في مناطق معينة الأمر الذي يؤدي الى قطع الكهرباء، وذلك نتيجة العطل وليس التخفيف».