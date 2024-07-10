خبير استراتيجي: جيش الاحتلال منهك ولا يتحمل فتح جبهة في جنوب لبنان

قال العميد طارق العكاري المتخصص في الشئون الاستراتيجية، إن طرفا حرب إسرائيل على غزة خاسران، لافتا إلى أن إسرائيل خسارتها ان لم تكن على المدى القصير فستكون على المدى البعيد.

وأشار خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، إلى وجود عشوائية وانقسام سياسي داخل الوسط الإسرائيلي وهذا واضح وجلي.

وأوضح أن الدولة المصرية تقف صامدة من أجل إجراء مفاوضات، والعمل على إرساء السلام وحل الدولتين.

ولفت، إلى أن اسرائيل هي الابن المدلل لأمريكا، ورغم وجود تهديدات من الجانب الأمريكي بعدم دعم اسرائيل فتح جبهة مع لبنان، إلا أنها لن تفعل ذلك.

واختتم أن القبة الحديدية أثبتت فشلها والجيش الاسرائيلي منهك، ولا يتحمل فتح جبهة في جنوب لبنان.