مراسل «إكسترا نيوز»: إسرائيل لم تسمح بعبور أكثر من 6 شاحنات مساعدات

قال كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنّ الأزمة الإنسانية تتفاقم في قطاع غزة وهذا يرجع إلى الإجراءات التعسفية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المساعدات التي تعبر من الأراضي المصرية إلى معبر كرم أبو سالم، حيث لا تسمح القوات إلا بمرور 6 شاحنات من المساعدات، مشيرا إلى أنّ الشاحنات الـ6 تحمل الوقود، وهذا عدد ضئيل ما أدى إلى انتشار رقعة الجوع في مناطق مختلفة، كما وصف برنامج الأغذية العالمي هذه الأزمة بأنها أزمة مقلقة لأن نحو مليون شخص يعانون من الجوع.

وأضاف «رجب»: «يتم أيضا منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية مما أدى إلى أوضاع صحية كارثية كما وصفت منظمة الصحة العالمية هذه الأوضاع بأنها مقلقة للغاية في ظل تزايد أعداد المصابين وكذلك المرضى بالامراض المعدية، فضلًا عن ارتفاع معدل وفيات الأطفال الذين يتعرضون إلى نقص الغذاء وأيضا بسبب توقف بعض المستشفيات وخروجها عن الخدمة نتيجة لعدم وجود الوقود الكافي، إضافة إلى استمرار العمليات العسكرية.

قوات الاحتلال تخلي مستشفى المعمداني بالإجبار

وأشار مراسل «إكسترا نيوز»، إلى خروج مستشفى المعمداني في مدينة غزة عن الخدمة؛ لأنّ قوات الاحتلال أجبرت المستشفى على إخلائه من المرضى، موضحًا أنّه تم العثور على جرافات بالقرب من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وهذه الجرافات تعمل على نطاق واسع بتجريف المباني السكنية وكذلك إجراء بعض العمليات التي تعمل على توسيع المنطقة العازلة في هذا الطريق بدءًا من معبر رفح من الجانب الفلسطيني وصولا إلى منطقة تل السلطان في مدينة رفح في أقصى المناطق الغربية.

وأتم: «تتّسم منطقة تل السلطان باحتوائها على عدد كبير من المباني السكنية التي تستهدفها طائرات الاحتلال بإطلاق النيران عليها فضلا عن عمليات النسف والتدمير لذلك تشهد المنطقة عمليات عسكرية مكثفة وأيضا لم تترك قوات الاحتلال دور العبادة، كان آخرها مسجد سعد فى تل السلطان الذي دمرته قوات الاحتلال».