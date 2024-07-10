اللواء ربيع: إسرائيل تخشى تنفيذ عمليات عسكرية داخل الجبهة اللبنانية

قال اللواء وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن إسرائيل متحسبة من تنفيذ أي عمليات حتى لو كانت محدودة داخل الجبهة اللبنانية بسبب صواريخ حزب الله بعيدة المدى دقيقة التصويب، وذلك وفقا للتقارير الإسرائيلية.

ونوه خلال لقاء ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، إن حزب الله بعث رسالة لإسرائيل بقدرته على الوصول للأهداف الاستراتيجية بالعمق الإسرائيلي.

وأوضح أن الجيش الاسرائيلي يتحسب من التصعيد، لذلك نرى إسرائيل تقوم بقصف أهدافا معنية، وفي المقابل يكون هناك رد فعل على أهداف عسكرية بالشمال الإسرائيلي من الجانب اللبناني.

وواصل أن هناك حذر من الجانبين، وأرى أن الجانب الإسرائيلي لا يريد توريط نفسه في عمليات قد تستنزف فيها القوات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن اسرائيل بهذا الوضع ومن الشواهد الموجودة، غير قادرة على فتح جبهتين في توقيت واحد.

وأشار إلى أن قدرات حماس العسكرية تطورت وبلغت قدرتها الصاروخية أهدافا بعيدة في تل أبيب وغيرها، مختتما أن إسرائيل فشلت في تحقيق جميع أهدافها في الحرب على قطاع غزة، فلا احتلت القطاع ولا قضت على قادة حماس ولا حررت الرهائن.