«التضامن»: تقديم الخدمات العلاجية لـ77 ألف متعاف من الإدمان خلال 2024

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تقديم خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية، من خلال 30 مركزًا علاجيًا تابعة للصندوق والجهات الشريكة في 19 محافظة مع إتاحة الخدمة من خلال الخط الساخن 16023 على مدار الـ24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

تقديم الخدمات العلاجية لـ77 ألفًا و110 مرضى

وتلقت تقريرًا من الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن الخدمات المُقدمة من الخط الساخن، إذ جرى تقديم الخدمات العلاجية خلال النصف الأول من عام 2024 لـ77 ألفًا و110 مرضى «جديد ومتابعة» منهم 10644 مريضًا من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات - الأسمرات - المحروسة - روضة السودان - روضة السيدة - أهالينا - اسطبل عنتر - بشاير الخير - وحدائق أكتوبر - الخيالة - حي الضواحي ببورسعيد».

إتاحة قروض بالتعاون مع بنك ناصر

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، هذه الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانًا ووفقا للمعايير الدولية، وقد بلغت نسبة الذكور المستفيدين من هذه الخدمات 96.32% بينما بلغت نسبة الإناث 3.28%.

من جهته، أوضح الدكتور عمرو عثمان، أن مراكز العزيمة التابعة للصندوق توفر خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان إلى جانب ورش لتدريب المتعافين على حرف تحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني، مع إتاحة قروض بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من الإدمان.