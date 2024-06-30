«مكافحة الإدمان» يؤكد انخفاض التعاطي إلى 5.4% خلال 2023

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أهم خدمات صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، كما وضعت خط ساخن يُمكن للأشخاص التواصل من خلاله على مدار الساعة.

أهم خدمات صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» أهم خدمات صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والتي جاءت كالآتي وفق بيان صادر من وزارة التضامن الاجتماعي:

- زيادة مراكز علاج الإدمان من 15 إلى 33 مركزًا في 18 محافظة، بالإضافة إلى 7 عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة تُقدم خدمة المشورة والإحالة على مدار الساعة من خلال الخط الساخن 16023.

- 170 ألف متردد سنوياً ليحصل على خدمات المشورة والعلاج من التعاطي والإدمان والتأهيل للدمج في المجتمع.

- انخفاض نسبة التعاطي من 10% في عام 2014 إلى 5.4% في عام 2023.

- تنفيذ حملات التوعية في 7.500 مدرسة و35 جامعة ومعهد، و860 مركز شباب، و17 معسكرًا شبابيًا.

- انخفاض نسب التعاطي بين سائقي حافلات المدارس من 12% إلى 0.4%.

- إطلاق أول دبلوم مهني للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في مجال مكافحة الإدمان والتعاطي، ويستقبل مراكز وعيادات الصندوق 40% من الساعات المعتمدة للدبلوم.

- 76 مليون مشاهدة لإعلانات منصة التواصل الاجتماعي لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.