«القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال الإسرائيلي» يصادر الأسمدة الزراعية في غزة خوفا من صناعة المتفجرات

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن آليات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة بلدات في الضفة الغربية، وعددا من المدن من الشمال وحتى الجنوب.

مداهمة المحلات التجارية

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن مدن رام الله وأريحا وسلفيت وطولكرم وغيرها من المناطق يجرى فيها الآن مداهمة عشرات المحلات التجارية والمشاتل الزراعية وتصادر الأسمدة الزراعية، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال أكد في بيان له أن المقاومين يستخرجون مادة الفسفور والكبريت من هذه الأسمدة، ويجرى التعامل معها لصنع متفجرات لإعطاب آليات الاحتلال حيت يقتحمون المدن والبلدات.

حظر استيراد الأسمدة الزراعية

وتابعت أن وزير الاقتصاد قبل أيام تحدث لوسائل الإعلام المحلية وأكد أن الاحتلال يمنع ويحظر على الفلسطينيين استيراد الأسمدة الزراعية التي يستخدمها الفلسطينيون لتسميد الأراضي الزراعية.