«القاهرة الإخبارية»: معلومات انسحاب آليات «الاحتلال الإسرائيلي» إلى الشرق غير دقيقة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من قطاع غزة، إن الساعات الأخيرة شهدت الكثير من التطورات المدانية، إذ استهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في المنطقة الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5 شهداء.

انسحاب آليات الاحتلال الإسرائيلي إلى الشرق

وأضافا: «أما المناطق الشرقية من مدينة غزة، راجت معلومات تتعلق بانسحاب آليات الاحتلال الإسرائيلي إلى الشرق، من حي الشجاعية لكنها معلومات لم تكن دقيقة، هذه الأنباء دفعت بعض المواطنيين للتوجه إلى مناطق في حي الشجاعية، لكن آليات الاحتلال باغتت المواطنيين بالقذائف».

«الاحتلال الإسرائيلي» يعتدي على المنازل

وأكمل: «كذلك أطلقت المروحيات الإسرائيلية صوب من حاول العودة إلى أقصى المناطق الشرقية من حي الشجاعية، وفي غضون الساعة الأخيرة وصل عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى الأهلى المعمداني شرق مدينة غزة جراء اعتداء الاحتلال على من حاولوا العودة إلى منازلهم خاصة في منطقة الشعف بالشجاعية».