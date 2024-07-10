خبير تكنولوجيا المعلومات: الأمن السيبراني جزء أساسي من الاقتصاد والأمن القومي

قال هاني دنيا خبير تكنولوجيا المعلومات والمتخصص في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إن أهمية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تنبع في الأساس من اهتمام الدستور المصري بالأمن السيبراني، في المادة 31 التي تؤكد أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي.

وشدد «دنيا» في تصريحات تلفزيونية، على أن الاستراتيجية تقوم على هدفين أساسيين، الأول هو بناء دفاعات سيبرانية أو بمعنى أدق قدرات ومهارات سيبرانية قادرة على الدفاع عن المصالح الحيوية للبلاد، والهدف الثاني هو بناء كوادر بشرية وتطوير صناعة وطنية قادرة على المشاركة في زيادة الناتج القومي الإجمالي.

بناء إطار تشريعي متكامل

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات على وجود 6 محاور أساسية ترتكز إليها المبادرة لتحقيق هذه الاهداف، مشيرا إلى أن المرتكز الأول يقوم على تأسيس بناء إطار تشريعي متكامل بما يشمل ذلك من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الأمن السيبراني، بينما المرتكز الثاني يعمل على بناء وعي شعبي-مجتمعي وقومي حول الأمن السيبراني في البلاد من خلال وسائل الإعلام والثقافة سواء كانت تليفزيون او سينما أو من خلال مراحل التعليم المختلفة، مشيرا إلى أن مشاركة السينما الأمريكية بشخصيات أساسية متخصصة بالأمن السيبراني في أعمالها الفنية قد أسهم بشكل كبير في نشر الوعي القومي والفردي بأهمية الأمن السيبراني على مستوى المواطن الفرد او على مستوى الأمن القومي، أما المرتكز الثالث فيقوم على بناء شراكات وطنية بين الدولة وخبراء الأمن السيبراني والتعليم والشركات العاملة في القطاع؛ من اجل تطوير ومتابعة تنفيذ مبادرات الأمن السيبراني، ويقوم المرتكز الرابع على بناء الدفاعات عن الأمن السيبراني، بينما يقوم المرتكز الخامس على تشجيع البحث العلمي في مجالات الأمن السيبراني وذلك من خلال إطلاق برامج ماجستير ودكتوراه في مجالات الأمن السيبراني مع تشجيع اطلاق أوراق بحثية في ذات المجال.

بناء دفاعات سيبرانية تأمن المصالح الحيوية للبلاد

اشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن المرتكز السادس للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني فيقوم على التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، الأمر الذي يتيح المشاركة مع الدول العربية والدول الصديقة تجارب الاختراق للقطاعات المختلفة ومؤشراتها ووسائل واستراتيجيات التصدي لهذه الاختراقات.

وحول صد الهجمات الالكترونية والاختراقات السيبرانية، نبه هاني دنيا إلى ضرورة التمييز بين مستويين من الهجمات، الأول الهجمات التي تستهدف الدول ومؤسساتها الحيوية والثاني الهجمات التي تستهدف الشركات، فعلى مستوى الهجمات التي تستهدف الدول والشركات علي حد سواء أكد دنيا إلى أن هناك أنماط محددة وفي مقدمتها هجمات الصراع الدولي Nation-state Hacking، وتشير إلى الهجمات السيبرانية وأنشطة التجسس الإلكتروني التي تنفذها أو تدعمها الحكومات أو وكالاتها وتكون هذه العمليات غالبًا متقدمة للغاية، وممولة بشكل جيد، ومستهدفة تجاه دول أخرى أو مؤسسات أو بنى تحتية حيوية.