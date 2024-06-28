خبير: قطاع تكنولوجيا المعلومات كفيل بتغيير شكل الاستثمار في مصر للأبد

قال محمد عزام، خبير أمن المعلومات، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعتبر الأكثر نموا في مصر بنحو 16 إلى 17% سنويا، لافتا إلى أن نسبة مساهمته في الناتج القومي، ارتفعت إلى 5%، وهو قطاع قادر على التصدير، حيث ارتفعت الصادرات التكنولوجية من 4 مليارات دولار إلى 6.2 مليار دولار، ما يجعله «سفيرا للتنمية حاليا».

«تكنولوجيا المعلومات» يمكنه تغيير شكل الاستثمار

وأضاف «عزام»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ قطاع تكنولوجيا المعلومات وحدة كفيل أن يغير شكل الاستثمار في مصر للأبد.

صناعة الإلكترونيات الأهم عالميا

ولفت «عزام» إلى أن صناعة الإلكترونيات تعد الصناعة الاستراتيجية الأهم في العالم حاليا، واستثماراتها كبيرة، ومصر تمتلك أول فرع للتحالف الدولي لصناعة أشباه المواصلات خارج أمريكا، وهناك 24 شركة تعمل في هذا المجال المتقدم، خاصة أنها صناعة مؤثرة، وقيمتها عالميا تصل إلى 500 مليار دولار، كما أنها تدخل في جميع النواحي الاقتصادية، فلا توجد صناعة في العالم إلا ومعتمدة بشكل كامل على وجود مكون إلكتروني.