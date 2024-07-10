سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10-7-2024 في البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10-7-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدينار الكويتي في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.90 جنيه للبيع، و156.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 156.85 جنيه للبيع، و155.69 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 156.85 جنيه للبيع، و155.91 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة نحو 155.48 جنيه للبيع، و156.81 جنيه للشراء.