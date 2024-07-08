سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 8-7-2024 في البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا في البنوك، وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.4جنيه للشراء، ونحو 156.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 155.75جنيه للشراء، ونحو 156.79جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

ولامس سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 155.35جنيه للشراء، ونحو 156.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند 155.76 جنيه للشراء، ونحو 156.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية إلى نحو 150.79 جنيه للشراء، ونحو 156.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib

واستقر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib عند 151.02 جنيه للشراء، ونحو 156.84جنيه للبيع.