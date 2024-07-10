علامات إدمان الأبناء على المخدرات.. كيف تكتشف الخطر قبل فوات الأوان؟

تكمن صعوبة إدمان المخدرات في كونه يبدأ تدريجيًا، مما يجعل اكتشافه يستغرق وقتًا طويلاً، فلا توجد علامات واضحة تظهر على الابن أو الابنة تدلل على كونهم يدمنون مواد مخدرة، فالمشكلات الناتجة عن الإدمان تظهر بالتدريج، إذ تبدأ بتغيرات بسيطة في السلوك وإهمال دراسي.

وذلك التدرج في ظهور الأعراض يجعل من الصعب على الأهل والمحيطين بالمدمن ملاحظة هذه المشكلة في بداياتها، مما يزيد من تحديات التعامل معها وعلاجها، حسبما أكدت الدكتورة ألفت علام، استشاري علاج نفسي وإدمان لـ«الوطن».

زيادة وعي وثقافة الأسرة بخطورة الإدمان

وأضافت «علام» خلال حوارها عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الأهالي يعتقدون أنّ العلامات الأولية التي تظهر على الشخص المُدمن يمكن أن تكون ناتجة عن إرهاق أو اكتئاب، مشيرًا إلى أهمية وجود وعي وثقافة أعلى لدي الأسر فيما يتعلق بالاكتشاف المبكر عن الإدمان.

علامات تظهر على الشخص المُدمن

أبرز العلامات التي تدل على وجود شخص مدمن في المنزل، هي التأخر الدراسي والعزلة لفترات طويلة، فضلا عن إحمرار العين، والتعرق بكثرة، إلى جانب طلب الماديات والأموال بصورة أكبر من المعتاد، وفقًا لاستشاري العلاج النفسي والإدمان.

واختتمت «علام» بالإشارة إلى أن «هناك علامات واضحة يمكن للأسرة إدراك مسألة إدمان الابن من خلالها، إذ إن الأم والأب يعرفان أبنائهما بسماتهم الشخصية».