وزير الخارجية المصري: احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح كارثة إنسانية

شدد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ونظيره الأردني على الرفض الكامل لسياسات إسرائيل الممنهجة لفرض واقع جديد على الفلسطينيين، يضطرهم إلى النزوح بهدف تهجيرهم من أراضيهم وأوطانهم بما يؤدي في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وما يمثله ذلك من القضاء على مبدأ الأرض مقابل السلام، وعلى فكرة الوطن الفلسطيني والدولة الفلسطينية.

وقال عبد العاطي خلال كلمته بمؤتمر صحفي جمعه ونظيره الأردني، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»،: «تحدثنا عن الأوضاع الكارثية أيضًا في الضفة الغربية والعنف الممنهج والبربري من جانب عصابات المستوطنيين لترويع أهالينا من الشعب الفلسطيني هناك، وأيضًا شددنا على أهمية الدور الأردني النبيل في حماية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، والالتزام بكافة ترتيبات الوضع القانوني والتاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك، وأهمية الدور الذى تقوم به المملكة في حماية الهوية العربية والإسلامية بهذه المدينة العريقة المقدسة».

وأضاف: «أكدنا سويًا على الرفض الكامل لسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وهو الأمر الذي أدى إلى العرقلة الكاملة لدخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني البرىء، الشعب الفلسطيني الذي يتحمل أعباء جسيمة، ويتعرض لعدوان ممنهج».

وتابع: «هذا العدوان الإسرائيلي والاحتلال للجانب الفلسطيني من المعبر أدى الى توقف العمل به، وبما يعرض الشعب الفلسطيني إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تحت مرأى ومسمع من المجتمع الدولي».

وأكمل: «قررنا واتفقنا على تكرار أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وشددنا على أن الاستمرار من الجانب الإسرائيلي في توسيع نطاق العمليات العسكرية في غزة والممارسات الهمجية للمستوطنيين في الضفة الغربية إنما يمثل وصمة عار على المنظومة القانونية الدولية».