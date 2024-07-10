مستشار بـ«القادة والأركان»: إسرائيل تريد تدمير قطاع غزة من أجل 120 أسيرا

قال اللواء أسامة محمود كبير المستشارين بكلية القادة والأركان، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي أبادت من الشهداء ما يتعدى الـ38 ألف شهيد ويتقرب من 39 ألفًا لتحرير 120 أسيرا بحوزة حماس.

وأضاف خلال حواره عبر برنامج في المساء مع قصواء، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية cbc: «المعادلة فيها شيء منعكس، نتحدث عن 120 أسيرا لدى حماس يمثلون الورقة الرابحة الوحيدة لديهم تعمل على حمايتهم، وإسرائيل تعلم ذلك تماما».

وتابع كبير المستشارين بكلية القادة والأركان: «إسرائيل تعمل على الإطاحة بالقطاع وقلبه رأسا على عقب وتدميره كبنية تحتية، وإبادة الأرواح البشرية، بالإضافة إلى النازحين الذين يتنقلون من منطقة خراب إلى منطقة عمليات إلى منطقة موت، وأصبحت آمالهم أن يعيشوا في منطقة خربة، ويجب أن يستوعب الضمير العالمي أن هذه المعادلة معكوسة ولابد من السعي الحثيث لحل هذه الأزمة والوصول إلى هدنة سريعة وإلا ستكون العواقب وخيمة على الجميع».