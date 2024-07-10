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وزير الخارجية الأردني: ندرك تماما أهمية دور مصر والتنسيق المشترك بين البلدين

كتب:

منتصر سليمان
03:29 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إن العلاقات المصرية الأردنية تسير إلى الأمام بشكل واضح واصفا إياها بـ«المتميزة»، مشيرا خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري «ندرك تمامًا في الأردن أهمية دور مصر، وأهمية التنسيق المشترك، الذي هو سمة لعملنا في مقاربة كل التحديات». 

خدمة القضايا العربية وزيادة التعاون 

وتابع: «نعمل معًا ضمن آليات محددة من أجل زيادة التعاون، وخدمة قضايانا العربية والأمن والاستقرار والإنجاز في منطقتنا، وثمة آليات مؤسسية للدفع بهذا التعاون إلى الأمام عبر اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها دولة رئيسي الوزراء في البلدين».

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