وزير خارجية الأردن: الاحتلال الإسرائيلي فرض واقعا كارثيا على سكان غزة

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إننا نواصل دعم وكالة أونروا التي تعرضت لمحاولات اغتيال سياسي من إسرائيل.

وأضاف «الصفدي» خلال مؤتمر صحفي له مع المفوض العام لوكالة أونروا، أن قوات الاحتلال فرضت واقعا كارثيا على الفلسطينيين في قطاع غزة، ومدارس غزة ليست آمنة من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وأننا نسخر كل إمكاناتنا لدعم أونروا بتوجيهات من الملك عبد الله وتوفير المساعدات اللازمة للوكالة.

وتابع وزير الخارجية الأردني، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوض عمل وكالة أونروا ويحاصر دورها في تقديم الخدمات اللازمة بالضفة الغربية.