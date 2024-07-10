«التعليم» تعلن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024، وكشف الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024، بلغ 26 طالبا.

متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية 2024

وأوضحت الوزراة في بيان لها منذ قليل، أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة 70.9%، وعدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات، ومن محافظة السويس طالبة واحدة.

ومن محافظة القليوبية طالبة، ومن محافظة البحيرة طالبتان، ومحافظة المنوفية طالبة، ومحافظة الوادى الجديد طالبتان، ومن محافظة الجيزة عدد طالبتان.

ومن محافظة الشرقية طالبتان، ومن محافظة بورسعيد طالبتان، ومن محافظة دمياط طالبتان، ومن محافظة البحر الأحمر طالب، ومن محافظة الدقهلية طالبة، ومن محافظة أسيوط طالب وطالبة.

مواعيد إجراء الامتحانات

ولفت الوزير إلى أنه جرى عقد الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية خلال الفترة من 25 مايو إلى 27 يونيو الماضي، وتقدم للامتحانات 790 ألفا و625 طالب وطالبة، وتم عقد الامتحانات في 2562 لجنة، وللعام الثالث على التوالى شارك 1800 من ممثلي سوق العمل مع مقيمي وزارة التربية والتعليم في تقييم طلاب الدبلومات الفنية دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل والبالغ عددهم (114 ألفا و117 طالب وطالبة .

كما بلغ إجمالي من سيقوم بتأدية امتحان الدور الثاني197 ألفا و817 طالبا، وبلغ إجمالي الراسبين 34 ألفا و790 طالب وطالبة، منهم 31 ألفا و134 طالب وطالبة باق للإعادة، وعدد 3656 طالب وطالبة غياب كلي ومحروم).