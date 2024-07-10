حسن نصر الله: ملتزمون بمواصلة العمل ضمن معركة «طوفان الأقصى» دعما لغزة

أكد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، التزامه بمواصلة العمل ضمن معركة «طوفان الأقصى» دعمًا للمقاومة في قطاع غزة.

وقف العدوان على قطاع غزة

وأشار نصر الله، خلال كلمة له نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» من لبنان، إلى أن وقف العمليات ضد الاحتلال في المناطق الشمالية، مرهون بوقف العدوان على القطاع، مؤكدًا مواصلة استهداف مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشمالية، وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف قواته.

التهدئة في قطاع غزة

وتابع: «نتابع المفاوضات بشأن التهدئة في قطاع غزة وما ستقبل به حماس سنقبل به جميعا، وتمكنا من استنزاف العدو الإسرائيلي عسكريا واقتصاديا والأوضاع في ائتلاف نتنياهو سيئة للغاية».

ونوه إلى أن إسرائيل غير قادرة على الحسم العسكري في قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواجه الهزيمة.