وزيرا خارجية الأردن ومصر يحذران من خطر توسع الحرب إلى لبنان

أعلنت وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ضم صوته إلى صوت نظيره المصري في التحذير من خطر توسع الحرب إلى لبنان.

خطر توسع الحرب إلى لبنان

وأضاف «الصفدي» خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري: «يجب الحفاظ على لبنان وأمنه واستقراره، دون تطور توسع الحرب لأن في ذلك دمار أكبر للمنطقة برمتها واعتداء على دول عربية يجب أن تبقي آمنة ومستقرة، وندعو إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن القرار رقم 1701، حتى نحول دون تدهور الأوضاع بشكل عام».

وقف العدوان بشكل فوري

وتابع: «نريد وقف العدوان بشكل فوري، ووقف استخدام التجويع كسلاح حرمان للفلسطينيين من الماء والغذاء والدواء، وسلب حقهم في العلاج والدراسة، وهناك أكثر من 500 ألف فلسطيني لم يذهبوا إلى المدرسة هذا العام، وهذا مؤشر على المستقبل الذي ينتظر المنطقة برمتها، من ناحية الإحباط واليأس الذي تدفع إسرائيل الشعب الفلسطيني قيعانه».

وأكمل: «ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب المبادئ التي تحكم منظومة العمل الدولية، وأن يتخذ مواقف صارمة ضد استمرار الاحتلال وضد ما يقوم به من جرائم».