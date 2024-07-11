حظك اليوم برج الحمل الخميس 11-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

يعتبر مولود برج الحمل من أكثر الأشخاص شجاعة، ولذلك فهم يحبون خوض التحديات والتصدي لها، ولا يخافون من اتخاذ الخطوات الخطيرة من أجل الوصول للقمة.

ويحب مواليد برج الحمل اكتشاف طرق جديدة من أجل إنجاز أمورهم، وهذا يجعلهم لا يحبون القيام بالأعمال التقليدية ويرفضونها، كما يحبون المغامرة في تجربة الأشياء الجديدة على الدوام، ويبحثون عنها باستمرار، لذلك فهم يميلون دائماً إلى خوض المغامرات المختلفة.

وعلى الرغم من كثرة مميزات برج الحمل إلا أنه لديه العديد من الخصال السلبية مُتمثلة في الأنانية، وهو ما يجعلهم غير مكترثين بمشاعر من حولهم بحجة أنهم يعرفون أكثر منهم، ويمتلكون مهارات أفضل، لذا تستعرض لكم «الوطن» من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تُخبر الأبراج الفلكية مولود الحمل أن اليوم قد يبدو بطيئاً في تقدم العمل، لكن هذه الوتيرة تتيح لك تحقيق تقدم ثابت.

حظك اليوم برج الحمل عاطفياً

تخبرك الأبراج أنه قد يكون لديك تطورات غير متوقعة في حياتك العاطفية، فقد تجد اليوم رومانسيًا، ولذلك فلابد عليك أن تظهر اهتمامك لشريكك بشكل علني.