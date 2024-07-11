حظك اليوم برج الثور الخميس 11-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن أصحاب برج الثور عشقهم للطعام الدسم وأجواء الرفاهية والراحة، كما أنهم مُحبين للطبيعة والأشجار الخلابة، ويقضون معظم أوقاته فيها.

كما يتمتع مولود برج الثور برزانة واضحة تجعل الجميع يحبون عشرته ويثقون فيه، ويعتمدون عليه كثيرًا، كما يمكنه أداء المهام بسهولة وإتقان ودقة، فهم عمليون وطموحون وجديرون بالثقة ويقدرون الصدق قبل أي شيء.

ومن عيوب مولود برج الثور أنه عنيد جداً، ويحب أن يفرض رأيه لأنه دائماً مُحب للتملك والسيطرة المطلقة، وإن تعرض لنقد كشف لك وجه آخر مشاكس وحاد، لأنه سليط اللسان وعصبي.

لذا نستعرض لكم خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تُخبر الأبراج الفلكية مولود الثور اليوم بأنه يجب أن يكون مرناً في تعاملك مع زملاء العمل، وقد يواجه بعض التحديات التي تتطلب التكيف مع المواقف، ولابد من تجنب العناد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

تخبرك الأبراج الفلكية يا صاحب برج الثور أن تتجنب العناد في علاقاتك العاطفية اليوم، وأن تكون مرناً مع شريك حياتك.