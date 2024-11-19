10 فوائد صحية لا تعرفها عن نبات الخطمي.. منها علاج مشكلات الجهاز الهضمي

عالم النباتات يحتوي على العديد من الأنواع النادرة والمفيدة التي ربما يجهلها بعض الأشخاص رغم قدرتها في تحسن وظائف الجسم وعلاج المشكلات الصحية، مثل نبات الخطمي الذي يعالج أمراض الجهاز الهضمي، وفقًا لموقع «Health Shots».

فوائد لا تعرفها عن نبات الخطمي

نبات الخطمي ينتمي إلى فصيلة الخبازيات (Malvaceae)، ويصل ارتفاعه إلى نحو مترين أو أكثر، ويتميز بنموه وازدهاره في فصل الصيف، ولديه العديد من الألوان المبهجة مثل الأصفر والأحمر والوردي والأبيض.

من أبرز فوائد هذا النوع من النبات على وجه التحديد، قدرته على تحسين وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، فهو يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي بعدة طرق مختلفة، منها تعزيز صحة القولون والقناة الهضمية، وعلاج حدة الالتهابات، لهذا من الممكن استعماله كوصفة طبيعية لعلاج:

الآم البطن

الإسهال

قرحة القناة الهضمية

التهاب المعدة.

فوائد أخرى لنبات الخطمي

لا تقتصر فوائد نبات الخطمي على الجهاز الهضمي فقط، بل يمتد تأثيره ليشمل العناية بالبشرة والشعر أيضًا، كما يساعد في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ويمنحها مظهرًا مشرقًا، وبالإضافة إلى ذلك يعمل النبات على ترطيب الشعر وزيادة نعومته، ويستخدم في صبغة الشعر بفضل فوائده المتعددة، والتي تشمل:

إدرار البول.

تعزيز الدورة الدموية

علاج النزيف.

حل مشاكل الشهية

يساعد على التئام الجروح وتسريع تعافي الكدمات.

علاج التقرحات الجلدية

تسكين الآلام التي قد تصيب الجلد.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور سيد قطب، خبير النباتات الطبية والعطرية، إن نبات الخطمي كان يستخدم في الطب القديم لعلاج أمراض الجهاز الهضمي كملين للهضم، بسبب احتوائه على مواد فعالة مثل الفينولات، التي لها تأثيرات إيجابية على الجهاز الهضمي، إذ تحفز العصارات المعدية وتساهم في تحسين جودة الهضم.

وتابع «قطب» في حديثه لـ«الوطن»، أن نبات الخطمي له فعالية كبيرة في علاج مشاكل الشعر والبشرة، بفضل مادة الفينولات تعتبر من المواد المطهرة، ولذلك استخراج الزيت العطري الموجودة في نبات الخطمي يساعد بدوره في إكساب البشرة النضارة وتنظيفها بشكل عميق، بالإضافة إلى التخلص من مشاكل الشعر المختلفة.