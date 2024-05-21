نصائح سحرية لترطيب البشرة الدهنية في المنزل.. «احميها من البثور»

تحتاج البشرة إلى الترطيب بشكل دائم، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة، منعًا لجفافها وظهور البثور، وحمايتها من تراكم الأوساخ، وتعتقد بعض الفتيات والسيدات صاحبات البشرة الدهنية أنهن لا يحتجن لأي ترطيب بسبب الدهون التي تفرزها البشرة بشكل مستمر وأن أي محاولة للترطيب تؤدي لهلاكها.

نصائح بسيطة لترطيب البشرة الدهنية

وخلال التقرير التالي نقدم لكِ عدة نصائح بسيطة في المنزل لترطيب البشرة الدهنية، وكيفية الحفاظ عليها من عوامل التلوث والتقشير والإجهاد والتغييرات في حرارة الطقس، ولإعادة التوازن للغشاء المائي الدهني، وفقًا للدكتورة ندى أحمد استشارية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر لـ«الوطن».

ترطيب الجسم من الداخل هو المهمة الأساسية التي تظهر على الوجه من خلال شرب الماء بمقدار لتر ونصف يوميا، بعدها تأتي خطوة الاهتمام بالبشرة من الخارج عن طريق غسل الوجه كل فترة بماء مناسب والغسول المناسب للبشرة حسب كل حالة، واستخدام التونر الخاص لغلق المسام التي تفرز الدهون، واستخدام كريمات خفيفة على البشرة، ويجب أن تكون ذات تركيبات دهنية ومائية مثل الغشاء الحامي للجلد.

غسل الوجه بعد الاستحمام

في حالة الاستحمام لا يجب أن تكتفي بغسل الوجه حينها، بل غسل البشرة حسب الروتين الخاص وغلق المسام جيدًا، لأن البخار يعمل على فتحها وتبدأ تظهر البثور والحبوب، وتقوم بالترطيب الجيد مباشرةً، واختيار كريم صباحي ذات قوام سائل وفي المساء كريم مرطب مغذي ليساعد الجلد على التجدد بشكل جيد، واستخدان واقي الشمس باستمرار خلال التعرض للشمس.

وبحسب استشارية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، ترطيب البشرة من أكثر المهام التي يجب الاهتمام بها في مختلف الأعمار، خاصةً البشرة الدهنية التي تعد بيئة خصبة للتهيج بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد في تلك الفترة، فيجب عليهن الحفاظ على نظافتها بشكل دوري وترطيبها ليلًا ونهارًا.

مشاكل الجلد الشائعة في الصيف

ويجب الحفاظ على النصائح لتفادي مشاكل الجلد الشائعة في الصيف وزيادة ظهور حب الشباب وإنتاج الزيوت الزائدة والعرق والبكتيريا وانسداد المسام حب الشباب والرؤوس السوداء والبيضاء والبثور بسبب تراكم الأوساخ، واللمعان التي تسببه الدهون خاصةً في «منطقة T الجبهة والأنف والذقن»، كما أن أضرار أشعه الشمس التي تؤدي إلى زيادة مشاكل البشرة الدهنية وتسبب الشيخوخة المبكرة وفرط التصبغ وحروق الشمس.