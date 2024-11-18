ماذا تفعل حال الفوز في قرعة الحج؟.. 5 خطوات ضرورية يجب اتباعها

أوضحت بوابة الحج المصرية، الخطوات التي يجب اتخاذها بعد الفوز في قرعة حج الداخلية، التي ستعلن في القاهرة الكبرى والمحافظات الأربعاء المقبل وتستمر لمدة أسبوع، كي يستطيع الفائزون استكمال الإجراءات الرسمية استعدادا لزيارة بيت الله الحرام.

ماذا يحدث بعد الفوز في قرعة الحج؟

وهناك إجراءات يجب على الحاج اتباعها بعد الفوز في القرعة، لأنه إذا حدث بها أي خطأ قد تكون سببا في إلغاء السفر، وذلك دون أي مسؤولية قانونية على وزارة الداخلية وفقا للمنشور الصادر عنها سابقا، وتتضمن الآتي:-

- على الفائزين تسديد تكلفة الحج في الفترة التى ستحددها وزارة الداخلية، وذلك عقب انتهاء القرعة مباشرة، والتسديد في إحدى الجهات التالية فقط: «مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، أي فرع من أفرع البنوك الوطنية الثلاثة (مصر- القاهرة- الأهلي)».

- تسليم الوصل الخاص بدفع تكاليف الحج في المدة المحددة، إلى قسم الشرطة أو مديرية الأمن التي تم التقديم من خلالها، بحيث يتم إرفاقه بملف الحج.

- التأكد من أن جواز السفر الخاص بالحج والمرافق، ساري، ولا توجد أي ثُقوب بالصفحة الأولى، وأن الرقم القومي المسجل به هو نفسه الموجود في بطاقة الرقم القومي، ووجود صفحات خالية به.

- بالنسبة للحاج من فئة كبار السن/ 69 وأكبر، يجب أن يسافر معه مرافق، مع دفع تكاليف الحج لهما، وذلك بموجب بطاقتي الرقم القومي.

- تقديم أصل وصورة (Qr-code) من شهادة التحصين الدولية ضد فيروس (كوفيد -19)، والمحدثة لموسم 2024-2025، وهي شهادة تُطلب من الحجاج فوق سن 65 عامًا، أي مواليد 18 فبراير 1960 وما قبلها.

مواعيد إعلان نتيجة قرعة حج الداخلية في القاهرة والمحافظات

- الأربعاء 20 نوفمبر (القاهرة، والشرقية، ومطروح).

- الخميس الموافق 21 نوفمبر (الجيزة، والإسكندرية، ودمياط).

- السبت 23 نوفمبر (البحيرة، وبورسعيد، والدقهلية، والمنيا، وأسوان، وجنوب سيناء).

- الأحد 24 نوفمبر (كفرالشيخ، والوادي الجديد، والإسماعيلية، والغربية، وبني سويف).

- الاثنين 25 نوفمبر (أسيوط، والسويس، والبحرالأحمر، والأقصر، والفيوم، والمنوفية).

- الثلاثاء 26 نوفمبر (سوهاج، وقنا، وشمال سيناء، والقليوبية).