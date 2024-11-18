«الصحة»: التعليم سلاح الفتيات لمواجهة الزواج المبكر وضمان حقوقهن

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن القانون يحدد سن الزواج للإناث عند 18 عامًا، حيث يُعتبر سن الطفولة قد انتهى عند هذا العمر، مؤكدة ضرورة الابتعاد عن الزواج المبكر حفاظًا على صحة الفتيات وحقوقهن.

يجب التصدي لظاهرة الزواج المبكر

وأضافت الألفي، خلال فيديو لها على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على هامش عقد ورشة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/ 2030، أنه يجب التصدي لظاهرة الزواج المبكر لأنها تحرم الأطفال من حقهم في الطفولة وتزيد من المخاطر الصحية للفتيات.

تراجع معدلات الالتحاق بالتعليم للفتيات

وأكدت أن الزواج المبكر يتم دون استكمال الفحوصات الطبية والاستشارات الأسرية اللازمة، كما يساهم في تراجع معدلات الالتحاق بالتعليم للفتيات، ويحدّ من مشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أهمية اللجوء إلى الخط الساخن للمجلس القومي للسكان لتقديم المشورة الأسرية.

وشددت على ضرورة أهمية تعليم الفتيات لتحقيق الاستقلالية والقدرة على العمل عند الحاجة، مما يضمن لهن مستقبلًا آمنًا، مشيرة إلى أن الزواج المبكر يشكل تهديدًا لمستقبل الفتيات، داعية إلى احترام القوانين التي تحدد سن الزواج بما يحفظ حقوق الأطفال ويضمن زواجهم في الوقت المناسب.