وفد طلابي بجامعة سوهاج يشارك في برنامج «هوية» ضمن مبادرة «بداية»

شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي فى فعاليات برنامج «هوية»، والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة طلاب الأنشطة الطلابية من الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك تحت شعار «سفراء الهوية المصرية».

وذكر الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن البرنامج جاء نتيجة لمشاركة قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي في المبادرة الرئاسية «بداية»، واستكمالا لمشاركة الجامعة فى برنامج قادة الجامعات المصرية الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ.

البرنامج يهدف إلى إعداد القيادات الشابة

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون التعليم والطلاب، أن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد القيادات الشابة فى الجامعات المصرية وتأهيلهم ليكونوا سفراء للهوية الوطنية والممثلين الحقيقيين للثقافة المصرية، كما يساهم البرنامج فى تطوير الفكر الإبداعي وطرح الأفكار الجديدة، وبناء وعي الشباب وتعزيز انتماء الطلاب للهوية المصرية، وتنمية روح الولاء لديهم.

محاضرات وندوات وورش عمل تدريبية

وقال الدكتور أحمد عاطف، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، إن البرنامج استمر على مدار 4 أيام، وتضمن عددا من المحاضرات والندوات وورش العمل التدريبية، التي تناولت موضوعات الهوية الوطنية الأمن القومي المصري ومحاربة الأفكار غير السوية، وتحديد الأهداف، ودور الشباب فى الحفاظ على الهوية المصرية، إضافة إلى العديد من الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية، والجولات التفقدية الأثرية.