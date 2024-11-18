رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء بالمنيا

كتب:

محمد بركات
11:47 ص | الإثنين 18 نوفمبر 2024
ضبط متهم- صورة أرشيفية

ضبط متهم- صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام (3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء.

أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم (بندقية آلية – عدد من الطلقات – كمية لمخدر «الحشيش- البانجو – الشابو» - عدد 11 زاوية حديدية خاصة بأبراج الضغط العالي – قضيب سكة حديد بطول 2 متر – عدد 5 شبكات حديدية – أنبوبة أكسجين – ميزان حديدي سيارة ربع نقل - دراجة نارية - تروسيكل)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

اقرأ المزيد:

ضبط تشكيل عصابي استولى على 5 ملايين جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات المحلية وترويجها في أسيوط

«مباحث 6 أكتوبر» تلقي القبض على تشكيل عصابي متخصص في بيع الشقق بتوكيلات مزورة

ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال بمصر الجديدة 

ضبط تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال على راغبي العمل بالخارج بالقاهرة
بقلم محمد بركات