ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء بالمنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام (3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء.

أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم (بندقية آلية – عدد من الطلقات – كمية لمخدر «الحشيش- البانجو – الشابو» - عدد 11 زاوية حديدية خاصة بأبراج الضغط العالي – قضيب سكة حديد بطول 2 متر – عدد 5 شبكات حديدية – أنبوبة أكسجين – ميزان حديدي سيارة ربع نقل - دراجة نارية - تروسيكل)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.