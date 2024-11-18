مصدر للعملة الصعبة.. الفاصوليا البيضاء تزين 48 ألف فدان في المنوفية

أكد المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن محصول الفاصوليا البيضاء يزين الأراضي الزراعية بمساحات كبيرة حتى الآن، مشيرا إلى أنه أحد المحاصيل التي تهتم بها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية بسبب تصديرها للخارج واستفادة المزارعين من الأرباح العائدة منها.

المساحة المزروعة من الفاصوليا البيضاء

وتابع «أبو طالب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إجمالي المساحة المزروعة من محصول الفاصوليا البيضاء حتى الآن يبلغ 48 ألفا 311 فدانا في مدن وقرى محافظة المنوفية، مشيرا أن هذا يعد أكثر محصول يُزرع بالمحافظة خلال الآونة الحالية.

إقبال المزارعين على زراعة الفاصوليا

وقال علي النفيلي أحد المزارعين، أن هناك إقبال كبير على زراعة الفاصوليا البيضاء خصوصا خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب ارتفاع سعرها في السوق العالمي واعتمادهم على تصديرها إلى الخارج، إذ تعود على المزارعين بأرباح هائلة بعد الحصاد وبيعها.

وأشار كامل السيد، أحد المزارعين، إلى أن زراعة الفاصوليا لا تتطلب جهدا كبيرا من المزارعين، وهناك عروتان خلال العام، تُسمى الأولى عروة شتوية وهي المزروعة الآن، والأخرى تسمى العروة الصيفية وتزرع في فصل الصيف، وتستمر الزراعة لمدة ثلاثة أشهر في الأرض.