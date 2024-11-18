نظام سداد شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل.. «جاهزة للتسليم ومساحتها 75 مترا»

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، حجز شقق الإسكان المطروحة ضمن «سكن لكل المصريين 5»، بدءا من اليوم لذوي الهمم، عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، وتتضمن الطرح وحدات جاهزة للتسليم بسعر 415 ألف جنيه، بمساحة تصل إلى 75 م2، للمواطنين منخفضي الدخل.

الحجز متاح الآن عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعى

وشملت شقق الإسكان الاجتماعى، ضمن «سكن لكل المصريين 5»، عدد من المدن الجديدة داخل المحافظات لمنخفضي الدخل، بمساحة 75 م2، كما يلي.

- محافظة الشرقية: مدينة العاشر من رمضان، بإجمالي 120 وحدة سكنية.

- محافظة الجيزة: مدينة أكتوبر الجديدة، بإجمالي 200 وحدة سكنية.

- محافظة سوهاج: مدينة أخميم الجديدة، بإجمالي 750 وحدة سكنية.

نظام سداد شقق الإسكان الاجتماعى مساحة 75 م

وفقا لكراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعى، جاء نظام سداد الشقق مساحة 75 م لمنخفضي الدخل، والجاهزة للتسليم الفوري كما يلي.

- سعر بيع الوحدة السكنية: 415 ألف جنيه، بخلاف 5% من سعر البيع كمبلغ للصيانة.

- مقدم جدية الحجز: 30 ألف جنيه.

- المصاريف الإدارية: 355 جنيها.

- يتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.

- الدعم النقدي المباشر يتراوح بين 5 : 130 ألف جنيه، حسب مستويات الدخل، ويخصم من سعر الوحدة.

- الدعم غير المباشر في حدود 869 ألفا و500 جنيه.

ويمكن الإطلاع على كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعى، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، من خلال الضغط هنــــا.