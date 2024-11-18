خبير اقتصادي: مصر تعزز فكرة الاستثمار والتبادل التجاري مع دول قمة العشرين

قال الدكتور محمد البهواشي، خبير اقتصادي، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين يؤكد دورها المحوري بين دول العالم، موضحا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك دائما في المحافل الدولية، مطالبا بما تحتاجه الدول النامية والناشئة وخاصة الدول الأفريقية.

إيجاد فرص تمويل للدول النامية

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية هبة الحديدي، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تسعى إلى إيجاد فرص تمويلية للدول النامية، من خلال استثمارات عادلة تحقق من خلالها المساواة لهذه الدول، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في قمة العشرين والمحافل تعتبر نافذة لإلقاء الضوء على ما تمتلكه مصر من إمكانيات، وما أقامته من إصلاحات غيرت من خلالها الواقع الاقتصادي للدولة.

تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري

وتابع: «مصر تعزز فكرة الاستثمار والتبادل التجاري مع دول قمة العشرين، كما تسلط الضوء على ما تمتلكه من مقومات تستطيع من خلالها تعزيز دورها كمركز إقليمي عالمي».