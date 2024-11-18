وزير التعليم يتابع مستوى القراءة والكتابة في مدارس شمال سيناء

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، جولة تفقدية اليوم، في عدد من مدارس محافظة شمال سيناء؛ لمتابعة سير انتظام العام الدراسي، وذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة العملية التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، رافقه الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء وعدد من شيوخ سيناء.

المستوى الدراسي لدى الطلاب في القراءة والكتابة

وقد استهل الوزير والمحافظ زيارتهما إلى محافظة شمال سيناء، بافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة الشهيد غانم شبانة الابتدائية المشتركة بمدينة بئر العبد، التي تضم 410 طلاب وطالبات، وقد أجرت مؤسسة مصر الخير وبتمويل من البنك الأهلي المصري، صيانة شاملة للمدرسة كنموذج من المشاركة المجتمعية والمساهمة من جانب مؤسسات المجتمع المدني في تجهيز المدرسة.

انتظام التقييمات الأسبوعية

وتفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ شمال سيناء فصول المدرسة، وحرصا على الاطمئنان على المستوى الدراسي لدى الطلاب في القراءة والكتابة، والتأكد من انتظام التقييمات الأسبوعية، والاطلاع على كراسات الحصة والواجب، وأيضا زارا معمل العلوم والكمبيوتر ومكتبة المدرسة، كما شهدا عرضًا استعراضيًا تراثيا.