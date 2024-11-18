بعد إنتاجها في مصر.. تعرف على مواصفات السيارة أكسيد

يترقب سوق السيارات طرح السيارة أكسيد، بعد الإعلان عن إنتاجها في مصر بمصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا» بالسادس من أكتوبر.

السيارة أكسيد

وأعلن الوكيل المحلي للعلامة الصينية الفاخرة إنتاج سيارتين من السيارة أكسيد في مصر، كمرحلة أولى، الطراز الأول «أكسيد RX»، والطراز الثاني «أكسيد VX».

مواصفات السيارة أكسيد

وترصد السطور التالية، مواصفات السيارة «أكسيد RX»، والطراز الثاني «أكسيد VX».

الطراز الأول.. السيارة أكسيد RX

تأتي السيارة أكسيد RX بتصميم خارجي جذاب وأنيق، بمصابيح LED نهارية، ويبلغ طول السيارة 4775 ملليمترا، وعرضها 1920 ملليمترا، والاتفاع 1671 ملليمترا، وصندوق خلفي سعة 562 لتر مكعب، وتتسع السيارة لـ5 ركاب.

- محرك رباعي سعة 2000 سي سي بقوة 261 حصان وعزم دوران 400 نيوتن ميتر.

- ناقل حركة أوتوماتيك.

- مقاعد جلدية فاخرة، مزودة بتحكم كهربائي.

- فتحة سقف بانورامية.

- مرايا كهربائية.

- حساسات أمامية وخلفية.

الطراز الثاني..السيارة أكسيد VX

تأتي السيارة أكسيد VX، بتصميم خارجي جذاب وأنيق، بمصابيح LED أمامية وخلفية، يبلغ طول السيارة 4970 ملليمترا، وعرضها 1940 ملم، وارتفاعها 1788 ملليمترا، وقاعدة عجلات بطول 2900 ملليمترا، محرك بنزين 4 سلندر سعة 2 لتر، بقوة 261 حصان و400 نيوتن ميتر، بسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

- ناقل حركة أوتوماتيك.

-6 وسائد هوائية.

- مقاعد جلد، مزودة بخاصية التهوية والتدفئة.

- مصابيح LED أمامية وخلفية، ومصابيح ضبابية.

- مرايا جانبية كهربائية.

وتعد أكسيد علامة تجارية مميزة تجمع بين ثقافة السيارات الأوروبية، مع أحدث الإمكانيات التي تشتهر بها الصين اليوم، وتم إطلاق العلامة التجارية في عام 2017.

الشركة الوطنية للسيارات

وفي عام 2023، حصلت الشركة الوطنية للسيارات «ناتكو» على الوكالة الحصرية للعلامة الصينية الرائدة أكسيد في مصر.