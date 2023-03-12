معلومات عن أكبر مزاد لبيع السيارات الأوروبية والخليجية.. الدخول بالبطاقة

تشرف مصلحة الجمارك على مزاد بيع السيارات الأوروبية والخليجية التابعة لمطار القاهرة، وهو المزاد الأكبر من نوعه الذي سيقام في 22 مارس 2023 بقاعة نادي الجيزة الرياضي لبيع 41 سيارة ملاكي، ومخزنة بساحة مطار جمارك القاهرة الدولي.

أكبر مزاد لبيع السيارات الأوروبية والخليجية

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات حول أكبر مزاد لبيع السيارات الأوروبية والخليجية:

- تعقد جلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة الدولي فى الثانية عشرة ظهرا يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023.

- توجد سيارات بي إم دابليو ومرسيدس وسيارات كورية ويابانية وصينية وأمريكية وأتوبيسات.

- يمكن دخول المزاد على سيارة واحدة.

الشروط الواجب توافرها لدخول المزاد

- يجب على راغبي دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة شراء كراسة الشروط، وتباع بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

- بالنسبة للأفراد العاديين يمكن دخول المزاد بتقديم بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- بالنسبة للشركات والمعارض يقوم راغبو الحصول على عدد من السيارات تقديم بطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها من التجار في السيارات.

- يمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرًا، خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

- يحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات من أفراد الصيانة والسمكرة.

المبالغ المطلوب سدادها في المزاد

- عقب رسو المزاد يتم تسديد مبلغ 30% من ثمن الصفقة.

- في حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

- يتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يوما من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

آخر مدة لتسلم السيارات

- يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن على أن يتم التسليم خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية الهيئة «مالكة اللوط» الجمارك المختصة.

- في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يوم تأخير بحد أقصى 7 أيام.

- في حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهة الإدارية مع خصم قيمة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا إليها أي غرامات تراها الجهة الإدارية.