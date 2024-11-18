«صباح الخير يا مصر» يحتفي بذكرى ميلاد أحمد زكي.. إمبراطور السينما المصرية

احتفى برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، بذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، الذي لقب بإمبراطور السينما المصرية، وذلك خلال تقرير تليفزيوني بعنوان «في ذكرى ميلاده.. أحمد زكي إمبراطور السينما المصرية الذي لا ينسى».

وذكر التقرير أن الفنان أحمد زكي واحد من أعظم نجوم الفن في تاريخ السينما المصرية، تربع على عرش قلوب جماهيره بفضل موهبته الفريدة وكاريزمته التي أسرت الملايين، واستطاع أن يترك بصمة لا تُنسى في كل دور قدمه ما جعله أحد رموز الفن المصري والعربي.

نشأته ودراسته

وتابع: «ولد أحمد زكي في ميدنة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتلقى تعليمه في المدرسة الصناعية قبل أن يشق طريقه نحو عالم الفن بالتحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج عام 1973».

أعماله في بداية مشواره الفني

وأضاف: «بعد تخرجه بدأ مشواره في المسرح، وقدم العديد من المسرحيات الشهيرة التي أصبحت علامة في تاريخ المسرح المصري مثل مدرسة المشاغبين وهالو شلبي والعيال كبرت واللص الشريف».