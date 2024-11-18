مصير انتقال محمد الشيبي ووليد الكرتي للأهلي مجانا في يناير

قرر المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز، الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، والانتقال لخوض تجربة جديدة رفقة أحد الأندية الجماهيرية بداية من الموسم المقبل، بعد انضمامه للفريق «السماوي» في سبتمبر 2022.

محمد الشيبي يقرر عدم تجديد عقده مع بيراميدز

وقال الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، في تصريحات تليفزيونية: «محمد الشيبي، عقده ينتهي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، واللاعب قرر عدم تجديد عقده مع بيراميدز والرحيل عن صفوف الفريق وبداية تحد جديد مع ناد جماهيري في الموسم المقبل».

وتابع: «الشيبي يرغب في خوض تجربة جديدة والانتقال إلى أحد الأندية الجماهيرية»، مضيفًا: «الظهير المغربي والبوركيني بلاتي توريه والمغربي وليد الكرتي، من حقهما التوقيع لأي نادي في يناير المقبل لأن عقودهما تنتهي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ولم يجددا حتى الآن وبنسبة كبيرة هنشوفهم في أندية جديدة في الموسم المقبل».

رغبة الشيبي والكرتي في الانتقال لأحد الأندية الجماهيرية

وأشار: «الشيبي والكرتي، تحدثا مع كريم البلق وكيل أعمالهما، من أجل انتقالهما إلى أحد الأندية الجماهيرية في الموسم المقبل».

وأتم خالد الغندور، تصريحاته قائلًا: «الزمالك يحتاج للاعبين مميزين زي الثنائي محمد الشيبي ووليد الكرتي في الموسم المقبل».

وفي سياق متصل، أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أنه لا يوجد حتى الأن أي تحرك رسمي من الإدارة لضم أي لاعب من الثلاثي الأجنبي في بيراميدز، لكن هناك تحركات على مستوى «الوسطاء» لمعرفة رغبة الشيبي والكرتي تحديدا في الانتقال للأهلي.