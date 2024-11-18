فلسطينيون يشكرون مصر على دعمها المستمر للنازحين وإدخال قوافل المساعدات إلى غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا أبرز مواصلة مصر تأمين وإدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووجه الفلسطينيون الشكر لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي وشعبها على الدعم المتواصل للنازحين، إذا قالت فلسطينية: «نشكر جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمهم المتواصل وإمدادهم بالمساعدات والمخيمات المصرية.. تحيا مصر».

وأضافت أخرى: «نشكر جمهورية مصر العربية والرئيس السيسي لدعمها المتواصل للمخيمات الفلسطينية والنازحين الفلسطينيين، وبارك الله فيهم وجزاهم كل خير».

إشادات الفلسطينيين بالموقف المصري

وقال فلسطيني ثالث: «نقدم الشكر الجزيل إلى جمهورية مصر العربية وشعبها العظيم وقائدها العظيم عبد الفتاح السيسي على هذا السخاء والعطاء الذي قدمه للنازحين».

كما وجهت مواطنة فلسطينية أخرى الشكر لمصر، على وقوفها مع الفلسطينيين في هذه الأيام الصعبة، كما شكرت إدارة المخيم المصري على تقديمه المساعدات: «بارك الله فيهم وجزاهم عنا خير جزاء».