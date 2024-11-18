البابا فرنسيس يدعو إلى التحقيق في ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تشكل إبادة جماعية، وذلك وفقا لمقتطفات من كتاب جديد سيصدر قريبا.

البابا فرانسيس يطلب إجراء تحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية

وقال بابا الفاتيكان - في كتاب جديد سيصدر الثلاثاء، بعنوان «الأمل لا يخيب أبدا»، ونقلته صحيفة «لاستامبا» الإيطالية - إنه وفقا لبعض الخبراء الدوليين فإن ما يحدث في غزة يحمل سمات الإبادة الجماعية، وأكد ضرورة التحقيق بعناية لتحديد ما إذا كان يتناسب مع التعريف الفني للإبادة الجماعية الذي وضعه الحقوقيون والهيئات الدولية.

وقال البابا فرانسيس، في المقتطفات: «وفقًا لبعض الخبراء، فإن ما يحدث في غزة له خصائص الإبادة الجماعية.. ويجب أن نحقق بعناية لتحديد ما إذا كان يتناسب مع التعريف الفني الذي صاغه خبراء القانون والهيئات الدولية».

وتابع البابا فرانسيس: «أفكر قبل كل شيء في أولئك الذين يغادرون غزة في منتصف الطريق بسبب المجاعة التي أصابت إخواننا الفلسطينيين الذين يواجهون صعوبة في إدخال الغذاء والمساعدات إلى أراضيهم».

حديث بابا فرانسيس

ومن المقرر إصدار الكتاب في إيطاليا وإسبانيا وأمريكا اللاتينية، تليها العديد من البلدان الأخرى بمناسبة يوبيل 2025.

وتعليقا على ذلك، قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إن هذه هي المرة الأولى التي يحث فيها البابا فرنسيس علنا على إجراء تحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية بشأن أفعال إسرائيل في قطاع غزة، وسبق أن قال في سبتمبر الماضي إن هجمات إسرائيل في غزة ولبنان كانت غير أخلاقية وغير متناسبة، وأن جيشها تجاوز قواعد الحرب.