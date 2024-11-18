«الأوقاف» تعقد الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح في الخلفاوي بالقاهرة

تعقد وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي - الساحل بمديرية أوقاف القاهرة، وذلك يوم الأحد المقبل عقب صلاة العشاء ولمدة ثلاثة أيام.

ويأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي لتحقيق مقاصد الشريعة وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد، وذلك على النحو التالي:

1- مجلس الأحد بعنوان: «خطورة الفتوى بغير علم»، يحاضر فيه الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور المساعد محمود حربي عبد الفتاح، ومساعد بكلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة.

2- مجلس الاثنين بعنوان: «حرمة القمار وصوره ومخاطره»، يحاضر فيه الدكتور خالد صلاح حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور السيد أحمد أبو شنب رئيس قسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة.

الاعتداء على المنشأت العامة

3- مجلس الثلاثاء بعنوان: «الاعتداء على المنشأت العامة حرمته وصوره»، يحاضر فيه الدكتور محمود خليل سيد وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور جمال عبد العزيز عثمان عضو مكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات.