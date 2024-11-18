غارات إسرائيلية مكثفة واستهداف خيام النازحين في منطقة المواصي بقطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تكثف غاراتها في أكثر من منطقة في قطاع غزة، إذ قصفت الطائرات الحربية مجموعة من المواطنين في منطقة تل زعرب، والتي تقع في مدينة رفح الفلسطينية، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين ووقع عدة إصابات.

غارات عنيفة على منطقة المواصي

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن تل زعرب منطقة خطيرة، إذ لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليها لانتشال الشهداء والمصابين جراء هذا القصف الإسرائيلي، مشيرا إلى الغارات العنيفة على منطقة المواصي ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأشار إلى أن منطقة المواصي مازالت تتعرض لقصف مدفعي للآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في غرب مدينة رفح الفلسطينية، والتي تطلق نيرانها بشكل عشوائي تجاه تلك المناطق.

الأوضاع في المحافظة الوسطى

وعن الأوضاع في المحافظة الوسطى، واصل: «يشهد مخيم البريج قصفا عنيفا خلال الساعات القليلة الماضية، وتفتح الطائرات الحربية نيرانها ورشاشاتها تجاه المخيم والنازحين».