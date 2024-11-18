5 آلاف جنيه قسطا ربع سنوي.. تفاصيل السداد بإعلان الإسكان الاجتماعي 2024

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استقبال طلبات حجز شقق الإسكان المطروحة ضمن «سكن لكل المصريين 5»، بدءًا من اليوم لذوي الهمم، عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، ويتضمن الطرح وحدات يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، بسعر 542 ألف جنيه، بمساحة تصل إلى 75 م2، للمواطنين منخفضي الدخل.

الحجز متاح عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

وشملت شقق الإسكان الاجتماعى، ضمن «سكن لكل المصريين 5»، عدد من المدن الجديدة داخل المحافظات لمنخفضي الدخل، بمساحة 75 م2، يتم تسليمها خلال 36 شهر، كما يلي.

- محافظة المنوفية: مدينة السادات.

- محافظة الجيزة: مدينة حدائق أكتوبر.

- محافظة المنيا: المنيا الجدبدة.

تفاصيل سداد قسط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- سعر بيع الوحدة السكنية: 542 ألف جنيه، بخلاف 5% من سعر البيع كملغ للصيانة.

- مقدم جدية الحجز: 30 ألف جنيه.

- المصاريف الإدارية: 355 جنيهًا.

- قيمة الدفعة الربع سنوية العام الأول (4 دفعات): 5 آلاف جنيه.

- قيمة الدفعة الربع سنوية العام الثاني (4 دفعات): 6 آلاف جنيه.

- قيمة الدفعة الربع سنوية العام الثالث (4 دفعات): 7 آلاف جنيه.

- يتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.

ويمكن الإطلاع على كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5».