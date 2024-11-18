إسرائيل تقر مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين على مؤسسات تمولها تل أبيب

وافقت إسرائيل على قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من تل أبيب، ضمن محاولاتها للسيطرة على الضفة الغربية، بحسب ما ذكرته «هيئة البث الإسرائيلية»

على ماذا ينص القانون؟

وحسب نص قانون دولة الاحتلال الإسرائيلي، سيتم حظر رفع علم «دولة عدو، بما يشمل علم فلسطين، خلال تجمع من شخصين فما فوق، في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة».

ووفقا لنص القانون الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري، من حزب الليكود، سيكون من الممكن تفريق تجمع من هذا القبيل، وحتى معاقبة محتجين يرفعون الأعلام الفلسطينية بالسجن مدة أقصاها عام وغرامة تبلغ 10 آلاف شيكل على الأقل، بحسب ما جاء في وكالة أنباء فلسطين «وفا».

وحسب تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في مارس الماضي، القانون لا يمنع رفع العلم الفلسطيني، لكن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل من يفعل ذلك بدعوى تعكير صفو السلام، وهي سياسة اتبعها إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ومفوض الشرطة، كوبي شبتاي.