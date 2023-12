مئات الإسبان يرسمون علم فلسطين بأجسادهم.. «فسيفساء بشرية» (فيديو)

تشهد العديد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، حركات تضامن واسعة مع أبناء الشعب الفلسطيني، ومطالبات متكررة بالعمل على وقف عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدم استهداف المدنيين، بالإضافة إلى مطالبات بمحاكمة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لارتكابه جرائم إبادة جماعية.

وفي مدينة «جيرنيكا»، في إقليم الباسك الإسباني، نظم مئات المتظاهرين مسيرة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، قاموا خلالها برسم «فسيفساء بشرية»، تمثل العلم الفلسطيني، وحملوا لوحة قماشية لإحدى لوحات الفنان بابلو بيكاسو، تصور سيدة تحمل طفلها.

Chilling display in Guernica.



In 1937, the Nazis bombed this village on behalf of Franco’s Spanish Nationalists, who saw it as a center for the resistance against fascism.



86 years later, descendants of that horror express solidarity with Palestinians.pic.twitter.com/tUqXowzBSA