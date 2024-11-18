تحرك جديد من الزمالك حال فشل الاتفاق مع زيزو على تجديد عقده

يدرس مسؤولو نادي الزمالك مخاطبة جماهير القلعة البيضاء، حال فشل الاتفاق مع نجم الفريق أحمد مصطفى زيزو، على تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، بعد تلقيه العديد من العروض المُغرية للرحيل، حيث ينتهي تعاقد اللاعب في صيف 2025.

صعوبة تحمل الزمالك راتب أحمد سيد زيزو

وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات تليفزيونية، إنّه سيكون من الصعب على نادي الزمالك تحمل راتب تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو في الفترة المقبلة»، مُشيرًا إلى أنّ الزمالك ينوي تقديم 60 مليون جنيه للاعب من أجل التجديد، لكن بنسبة كبيرة سيرفض زيزو العرض، لرغبته في الحصول على مبلغ أكبر.

وأضاف أمير هشام: «نادي الزمالك يدرس حال رفض زيزو للعرض، التحدث للجماهير وإعلان قرار اللاعب بالرفض، من أجل إخلاء المسؤولية أمام الجماهير».

واختتم: «الصراع حتى الآن بين الطرفين، هو من يكون الأفضل أمام الجماهير، وهناك بعض من أعضاء إدارة النادي ترى أنّ رحيل اللاعب سيكون أفضل لتجديد عقود لاعبين آخرين».