استشاري يوضح أفضل توقيت للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أفضل توقيت للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية هو الوقت الحالي، مشيرا إلى أن فعالية اللقاح تبدأ بعد الحصول عليه مباشرة، إذ يعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم حتى نهاية فصل الشتاء.

الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية

وتابع استشاري الحساسية أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» وجميع فروعها على مستوى محافظات الجمهورية والوحدات الصحية، موضحًا أن الأعراض الجانبية للقاح لا ضرر منها ولا خوف، وهي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي للجسم عند دخول جسم غريب له، وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

انتشار الفيروسات التنفسية وطرق الوقاية

وأضاف أن الفترة الحالية تنتشر فيها الفيروسات التنفسية المختلفة، وتتضمن «الإنفلونزا، كورونا، الفيروس التنفسي الغدي، ونزلات البرد»، لافتا إلى أن انتشار هذه الفيروسات أمر طبيعي في مثل هذه التوقيتات، نظرا لتغير الفصول، وعلى المواطنين ضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية منها، ومنها ارتداء الكمامات والبعد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا، وفى حال الإصابة لا بد من الالتزام بالراحة وتناول السوائل، والحصول على الأدوية بعد استشارة الطبيب.