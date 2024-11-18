«الجمهورية القوية» في لبنان: إسرائيل تخالف اتفاقية لاهاي المعنية بحماية التراث

قال النائب أنطوان حبشي، عضو تكتل الجمهورية القوية من بيروت، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المواقع الأثرية في لبنان، على الرغم من توقيع اتفاقية لاهاي مع لبنان، التي توجب بحماية كل الآثار الثقافية، خاصة عند الحديث عن بعلبك، فهي ليست إرثا ثقافيا لبنانيا فقط، لكنه مدرج على الإرث العالمي، وبالتالي يخص البشرية جمعاء.

إسرائيل تخالف اتفاقية لاهاي

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية الكفوري، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه وفقا لاتفاقية لاهاي فإنه خلال حدوث أي نزاع مسلح يجب حماية الإرث الثقافي وعدم التعرض للآثار، لكن هذا لا يحدث اليوم في العدوان الإسرائيلي على لبنان، لذا يتطلب تدمير الاحتلال الإسرائيلي للإرث الثقافي بلبنان تدخل المجتمع الدولي لحمايته.

خسائر فادحة في التراث اللبناني

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي تسبب في خسائر فادحة في التراث الفريد والقديم بلبنان، وجرى تدمير قرى يرجع عمرها إلى قرون، فضلا عن تدمير الآثار الرومانية الشهيرة في بعلبك».