نائب بـ«الشيوخ»: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تعزز دور مصر دوليا

ثمن النائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب المؤتمر، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرازيل للمشاركة في قمة العشرين، والتي تعكس مكانة مصر المتنامية على الساحة الدولية، مؤكدا أنها خطوة جديدة في مسار تعزيز الدور المصري على الساحة الدولية، داعيا جميع المؤسسات الاقتصادية والسياسية في مصر إلى استثمار نتائج هذه الزيارة لدفع عجلة التنمية وتحقيق المزيد من التقدم.

تحديات اقتصادية كبيرة

وقال رسلان، في بيان له، إنّ هذه المشاركة تأتي في توقيت مهم، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تعاونًا دوليًا واسع النطاق لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، وهو ما يجعل وجود مصر في هذه القمة من الأهمية بمكان.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قمة العشرين تمثل منصة دولية كبرى تجمع الاقتصادات الأقوى في العالم، وتتيح الفرصة لمصر لتكون جزءًا من صياغة القرارات والسياسات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

قضايا مواجهة تغير المناخ

وأشار النائب طارق رسلان، إلى أنّ من المتوقع أن يركز الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة على قضايا ذات أولوية بالنسبة لمصر والعالم، مثل تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، مواجهة تغير المناخ، ودفع عجلة الاستثمار والتجارة الدولية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، بأنّ هذه الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الكبرى المشاركة في القمة، بما في ذلك البرازيل والدول الأخرى الأعضاء في مجموعة العشرين.

ولفت النائب طارق رسلان، إلى أنّ اللقاءات الثنائية التي سيجريها الرئيس السيسي، سيكون هناك فرص لمزيد من التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.