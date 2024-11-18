كاتب صحفي: مصر تلعب دورًا محوريًا في قمة مجموعة العشرين والقضايا المناخية

قال الكاتب الصحفي محمد علي حسن، رئيس قسم الشؤون الخارجية بجريدة «الوطن»، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولقاءه مع الرئيس البرازيلي على هامش قمة مجموعة العشرين تمثل أهمية كبيرة، مشيرا إلى أنه تم توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع التعاون وتعزيز العلاقات بين مصر والبرازيل.

دعوة مصر للقمة لدورها المحوري في المنطقة

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية، عبر الإذاعة المصرية، أنّ قمة مجموعة العشرين تضم أقوى 20 دولة اقتصاد في العالم، إذ تشكل 75% من التبادل التجاري بين هذه الدول على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن مصر تحظى بالدعوة للمشاركة في القمة، نظرا لدورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط وثقلها على مستوى العلاقات الدولية والإقليمية.

وتابع: «قمة مجموعة العشرين المنعقدة خلال اليوم وغدًا تناقش ملفات هامة على طاولة الحوار، مثل تعزيز الشمول الاجتماعي وتطوير الحوكمة، كما سيتم تناول القضايا المتعلقة بالنزاعات الحالية، إلى جانب القضايا الاقتصادية الملحة، حيث يواجه المشاركون تحديات كبيرة تتعلق بكيفية معالجة التغيرات السياسية العالمية والصراعات المستمرة في عدة مناطق من العالم».

مصر لها دور مؤثر في قمة المناخ cop27

وواصل الكاتب الصحفي أنّ مصر لها دور كبير في القضايا المطروحة على طاولة القمة مثل القضايا المناخية والتي كان لها دور مؤثر في قمة المناخ cop27 التي عُقدت في شرم الشيخ، إذ كانت هناك انطلاقة من أجل تمويل الدول المتضررة من التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.