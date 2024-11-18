محافظ كفر الشيخ: تقديم التسهيلات اللازمة للتصالح في مخالفات البناء

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز كفر الشيخ، وذلك ضمن جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل في مختلف المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وفي إطار جهود المحافظة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الإجراءات لهم، فضلًا عن متابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

تقديم طلبات تراخيص البناء

وخلال جولته، استمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي من مدير المركز وموظفي الشباك الواحد حول آلية العمل والخدمات التي يُقدمها المركز للمواطنين، والتي تشمل أيضًا تقديم طلبات تراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية، والإعلانات، بالإضافة إلى العديد من المعاملات والخدمات الحكومية المتنوعة.

والتقى محافظ كفر الشيخ، بعدد من أهالي مركز ومدينة كفر الشيخ خلال تفقده المركز التكنولوجي، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مكلفًا بالحلول الفورية لها، والتواصل معهم ميدانيًا.

تدريب الكوادر البشرية بالمراكز التكنولوجية

وأكد المحافظ، على أهمية تيسير الإجراءات، وتقديم الخدمات المميزة والسريعة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أهمية دور المراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات، مشددًا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية بالمراكز التكنولوجية لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.

وكلّف محافظ كفر الشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين، وحُسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سُبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.